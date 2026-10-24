Il rimpianto di Napoli-Roma? Costruire tre tiri dal 58' in poi, ancor più dell'ennesima rimonta subita (dopo la miglior prestazione finora)

“Se non sei cattivo dopo gli avversari hanno più facilità”. Max Allegri sarà stato felice del primo tempo, affrontato a testa alta, accettando l’intensità della Roma e sfidando Gasperini per almeno 35’ a tutta, prima di calare un po’ - ma ci sta, è naturale -, ma difendendo il vantaggio fino all’intervallo. Una risposta a ciò che aveva detto prima del match: “Col Bodo davamo la sensazione di poter prendere gol con troppa facilità”. Con la Roma di meno, o comunque per una quantità minore di minuti. Fino a quando dura il Napoli, sia chiaro.

Non che gli avversari non riescano ad arrivare in area di rigore - anzi c’è qualche tiro di troppo da fuori, ma non sembra esserci l’idea di poter subire ogni volta. Questo fin quando dura il Napoli, che al ritmo della Roma viene meno dopo poco più di un’ora. Ad un certo punto mancano le gambe, le squadre si allungano ma le gambe si appesantiscono. Nel momento in cui il Napoli va sul doppio vantaggio, cambia progetto di gara e preferisce mantenere il ritmo senza continuare ad attaccare spazi che la Roma concede, e appena arriva il 2-1 propedeutico al 2-2.

Il resto è roba di episodi, perchè la ribattuta sul destro di Spinazzola finisce poi sui piedi di un McTominay libero e unico baluardo dell’ultima mezz’ora, dall’altra parte Beukema è un ingresso infelice perchè in due gol della Roma è presente con un ruolo attivo pur non diretto: non è reattivo nell’uscire su Soulè, su Balerdi prende una botta poi si rialza in ritardo e non c’è sull’argentino che sale di testa.

Uno potrebbe recriminare sull’infortunio di Badiashile, lo può fare molto di più su di una squadra che dal 57’ fino alla fine riesce ad arrivare al tiro in sole tre azioni: un destro di Lang, l’azione Spinazzola-McTominay per il 3-2, l’assalto finale in mischia. È qui che si può e si deve migliorare. Senza questo McTominay da quattro gol in due partite, di cosa si stava parlando?