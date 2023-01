Matteo Politano ha scritto un messaggio sui social dopo Napoli-Juventus 5-1:

"Di solito una domanda che ti fanno e? a chi dedichi la vittoria. Stasera e? facile. Questa enorme soddisfazione e? per Voi, per chi era allo stadio e per chi ha tifato per noi da qualsiasi parte del mondo. Questa vittoria e? per tutti i napoletani. Questa vittoria e? per NAPOLI"