Il Napoli è rientrato in città dopo la sconfitta con il Villarreal: il gesto di Max Allegri a Capodichino | VIDEO CN24

Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli è tornata questa mattina in città dopo la sconfitta nella partita Villarreal-Napoli 3-1. Queste le immagini dell'arrivo del bus degli azzurri all'aeroporto di Capodichino. In testa alla spedizione, l'allenatore Massimiliano Allegri che ha salutato un tifoso che ha atteso il rientro degli azzurri a Napoli.

Ecco le imagini