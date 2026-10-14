Il Napoli è rientrato in città dopo la sconfitta con il Villarreal: il gesto di Max Allegri a Capodichino | VIDEO CN24

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli è tornata questa mattina in città dopo la sconfitta nella partita Villarreal-Napoli 3-1. Queste le immagini dell'arrivo del bus degli azzurri all'aeroporto di Capodichino. In testa alla spedizione, l'allenatore Massimiliano Allegri che ha salutato un tifoso che ha atteso il rientro degli azzurri a Napoli.

Ecco le imagini

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