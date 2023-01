Ultras Napoli e Roma, CorSport: niente pugno duro per ora, Piantedosi annuncia i DASPO

Le riflessioni del ministro Matteo Piantedosi proseguono. Gli scontri di domenica a Badia al Pino tra gli ultras di Napoli e Roma hanno mostrato al Paese la faccia peggiore del calcio, con evidenti ricadute mediatiche. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Il pugno duro annunciato dal capo del Viminale slitta ancora e la sensazione è che qualche dubbio di opportunità possa aver portato verso il congelatore il divieto di trasferta per uno o più partite ai tifosi partenopei e giallorossi. «Credo che una serie di Daspo possano essere emessi» ha spiegato ieri da Firenze il capo del Viminale.

Sui fatti di Badia l'Osservatorio ha passato la palla al Comitato di Analisi. E giovedì dal Casms non sarebbero arrivate indicazioni in merito, né in termini di divieti di trasferta né di rinvio della decisione al ministro. Deciderà Piantedosi, con calma e sangue freddo”