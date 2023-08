Tuttosport - Caso Mario Rui: il Napoli ha accolto come benzina sul fuoco le parole dell'agente

Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport in casa Napoli è scoppiato un caso Mario Rui dopo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi:

"Intanto in casa azzurra nelle ultime 48 ore è scoppiato il caso Mario Rui, il cui rinnovo fino al 2026 sembrava solamente una formalità. Secondo il terzino portoghese la società non avrebbe mantenuto gli impegni presi: ecco perché il classe 1991 avrebbe iniziato a guardarsi intorno come svelato dal suo agente Mario Giuffredi: «Ho comunicato al presidente e a Garcia che se dovesse arrivare un’eventuale proposta chiederemo la cessione. Se invece non dovesse arrivare un progetto convincente, allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti».

Parole accolte dal club come ulteriore benzina sul fuoco, anche se i rapporti col procuratore restano ottimi come testimonia il rinnovo siglato da Di Lorenzo la settimana scorsa".