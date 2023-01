Quanto vale oggi Osimhen? Ecco la nuova cifra aggiornata a gennaio 2023

Quanto vale oggi Victor Osimhen? Se lo chiede l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino: numeri alla mano, ecco la quotazione attuale dell'attaccante nigeriano del Napoli, capocannoniere indiscusso del campionato italiano di Serie A.

Quanto vale Osimhen

Ultime notizie. Acquistato per 75 milioni di euro dal Lille quando aveva ancora 21 anni, oggi Osimhen è esploso definitivamente, nonostante gli infortuni e il prezzo del suo cartellino è lievitato considerevolmente. Ma quanto vale oggi? Secondo Il Mattino, oggi Osimhen vale non meno di 130 milioni di euro: "cifra astronomica ma assolutamente in linea con quelli che sono i costi degli attaccanti più forti del mondo".

Cifre che lo proiettano di diritto tra i big del calcio internazionale, con Haaland, Benzema, Mbappé e Lewandowski. Ad oggi in 17 presenze ha segnato 13 gol e siglato 4 assist. Il suo valore è cresciuto da 75 milioni dell'estate 2020 ai 130 milioni di euro attuali.