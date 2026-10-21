Adani applaude Allegri: "Hai chiamato il sacro verbo! Che il facciamo calcio ti guidi e ti protegga"

Il Napoli vince contro il Bodo/Glimt e stavolta Massimiliano Allegri riesce a convincere perfino Lele Adani! Dopo anni di critiche e frecciatine, l'ex calciatore oggi opinionista di "Viva el Futbol" ha speso parole di apprezzamento per l'allenatore del Napoli.

Il tecnico del Napoli si rivolge alla squadra e detta i tempi di gioco gesticolando con la mano, riproducendo il famoso gesto del "facciamo calcio" reso famoso proprio da Adani, che a fine partita lo applaude pubblicamente:

"Facciamo calcio! Al 40’ hai chiamato il sacro Verbo, lo hai fatto con il gesto visibile a tutto il sistema... e al 41’ MC Fratm ha riportato i ragazzi in vantaggio. Sempre pronto a venirti in soccorso vecchio “amico”, ma non tradire più la Parola dei nuovi profeti, riprendi ciò che hai lasciato ormai 8 anni fa. Permetti alla tua terza carriera di iniziare, dopo le precedenti due così agli antipodi tra loro. In questa alternanza tra bene e male concettuale, risorgi come l’Araba Fenice e abbandonati al nuovo comandamento del Futbol. Gesticola più che puoi con mani e braccia, evidenzia la direzione come ancora di salvezza e nuovo orizzonte da esplorare. Se tu lo vorrai io ci sarò sempre, lo devo a te e a tutta la comunità del Futbol. Che il Facciamo Calcio ti guidi e protegga. Ci vediamo nel percorso".