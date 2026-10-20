Bodo/Glimt, Knutsen in conferenza: "Il Napoli ha vinto perchè ha messo le energie nelle fasi giuste! De Bruyne e McTominay in poche mosse spostano gli equilibri" | VIDEO

UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa post-partita di Napoli-Bodo/Glimt dell'allenatore del Bodo/Glimt Kjetil Knutsen.

L'allenatore del Bodo/Glimt Kjetil Knutsen in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Bodo/Glimt, gara valida per il terzo turno di UEFA Champions League. Tutto in diretta video e testuale, gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 di CalcioNapoli24 TV del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.

L'appuntamento è con la conferenza stampa di Kjetil Knutsen in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio Maradona.

"I primi 25 minuti non sono stati all'altezza, eravamo senza energie e per la squadra poi è stato più facile dare dopo qualcosa in più, dare fastidio al Napoli. Siamo stati poi più offensivi, abbiamo cercato e trovato il 2-2 e questo ci ha rimesso su mentalmente, abbiamo iniziato a giocare in maniera diversa. C'è stata poi una fase in cui ci è mancata iniziativa. Devo anche dire che nel secondo tempo abbiamo messo tanta energia nonostante i gol subiti, credo che in ogni caso che abbiamo perso perchè le cose non sono andate come volevamo, ed il Napoli ha trovato la terza volta il vantaggio con giocatori di qualità come De Bruyne e McTominay che in poche mosse spostano gli equilibri"

"Mi preoccupano i gol subiti? Non concentriamoci solo sui gol, bisogna capire che abbiamo dato, preso iniziativa, poi ci siamo sbilanciati. Come squadra lo facciamo spesso, diamo di più in attacco e dobbiamo allenarci in settimana per bilanciare lo schieramento"

"Presi gol facili? Quando giochiamo contro squadre più forti a livello individuale, sono di livello altissimo. Quel livello devi dimostrare di saperlo tenere, noi l'abbiamo fatto e nel secondo tempo s'è visto. Diamo priorità al gioco offensivo, ma non sprechiamo energie. Sul 2-2 avremmo avuto le opportunità per andare in vantaggio, ma le cose vanno in un certo modo ed il 3-2 ci ha vincolato alla sconfitta"

"Sjovold sul 3-2? Non capisco certe valutazioni, ho scelto io di schierarlo e mi prendo io le responsabilità"

"Il Napoli ha messo più energia di noi ed è in salute? Credo che sia un gran gruppo, ha giocatori straordinari che mettono tanta energia, in realtà è la squadra migliore contro cui potessimo giocare ed è chiaro che noi come Bodo abbiamo difficoltà a difenderci contro di loro. Ciò che caratterizza il Napoli non sono i cattivi risultati ma il modo in cui ha messo le energie nelle fasi giuste, quando ha recuperato palla ed il risultato. Il Napoli ha vinto perchè ha messo le energie nelle fasi giuste e ha buone qualità"