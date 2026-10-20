Politano: "Ci siamo parlati in settimana: dovevamo decidere che campionato fare. Arriviamo spesso in ritardo e prendiamo troppe imbucate"

Calcio Napoli – Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Bodo/Glimt.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Cerco sempre di metterci la faccia e di assumermi le responsabilità, è giusto che se giochi in un club così importante devi farlo. Oggi ho fatto gol ed assist e sono contento, ho reagito bene e non è facile farlo a Napoli. Ci siamo parlati in settimana, dovevamo decidere che campionato volessimo fare. Questa è stata la risposta nonostante i tre gol. Abbiamo iniziato bene la partita, finché fai un gol in più va bene. Deve aprire un nuovo orizzonte questa partita, siamo forti. Tanti ci dicono che siamo vecchiotti, ma la gamba c’è. Dovremo dare il massimo con la Roma, vincere aiuta a vincere. Dobbiamo farlo per noi stessi e per la città. Fragilità? Abbiamo l'impressione di arrivare con un pizzico di ritardo, non è mai bello quando ti fanno correre. Prendiamo imbucate troppo facilmente, poi diventa duro ripartire".