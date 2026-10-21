Il Napoli supera il Bodo/Glimt, la telecronaca di Repice è da brividi: esplosione di gioia al gol di McTominay! | VIDEO
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Il Napoli raccontato dalla radiocronaca di Francesco Repice nella vittoria sul Bodo/Glimt
Ultime notizie calcio Napoli - E' stata una vittoria tanto sofferta quella conquistata dal Napoli ai danni del Bodo/Glimt. La squadra di Massimiliano Allegri muove la sua classifica dopo le sconfitte rimediate contro il Villarreal ed ancor prima con l'Arsenal ed ora può tirare il fiato. Almeno in Europa. Arrivando in questo modo con il vento in poppa alla partita fondamentale in Serie A contro la Roma. Di seguito la radiocronaca come sempre emozionante di Francesco Repice.
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