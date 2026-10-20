Allegri: "Blocco basso per problemi di condizione, ma non possono passare quei palloni! Sensazione di fragilità, su De Bruyne..."

Ultimissime calcio Napoli – Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Bodo/Glimt.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo sbagliato diverse situazioni ad inizio gara, in Champions non è facile. In area di rigore passano troppi palloni, con un passaggio non ci possono tagliare fuori quattro calciatori. Dobbiamo lavorare ed avere pazienza, dobbiamo migliorare. Rubare quei palloni ci consente di ripartire in contropiede.

De Bruyne vertice basso? Si divertirà molto lì, anche quando è entrato Lobotka ha fatto bene. E' un giocatore straordinario. Dopo i gol tendiamo a chiuderci troppo ma è dato anche dalla condizione di alcuni giocatori. Anguissa ha fatto 60 minuti, McTominay ha fatto due gol ma non è ancora il vero Scott. Altri calciatori stanno rientrando. Per fortuna giochiamo ogni tre giorni e quindi giocando tutti possono ritrovare la condizione. Per questo ci chiudiamo, ma in blocco basso non possono passare certi palloni. Se non ce la fai a recuperare, meglio il blocco basso.

Più giocatori di qualità hai e meglio è, il risultato cambia l'opinione. A Venezia ed a Firenze abbiamo avuto grandi occasioni sbagliando l'ultima scelta. Stessa cosa con l'Inter e con il Como. Non possiamo prendere questi gol. La sensazione è che sei fragile, e quando è così attacchi anche peggio. Bisogna fare questo lavoro e migliorare".