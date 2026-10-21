Recupero lampo per Vergara: quando può essere convocato da Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Ottima notizia dall'infermeria per Massimiliano Allegri. L'allenatore del Napoli potrebbe recuperare una pedina importante in questo toru de force. Si scalda infatti Antonio Vergara che ha bruciato le tappe ed è pronto per essere convocato come si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. C'è una piccolissima speranza già per sabato contro la Roma. Oggi verranno fatte tutte le verifiche fisiche del caso. La partita in cui Vergara potrebbe davvero invece rivedersi è un'altra.

Infortunio Vergara: quando può ritornare a disposizione

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Napoli-Roma potrebbe sancire il ritorno del centrocampista Antonio Vergara tra i convocati. La speranza c'è, ma serve cautela. Qualora le risposte sul campo non fossero positive, il rientro tra i convocati di Antonio slitterebbe alla partita successiva (turno infrasettimanale) Monza-Napoli.

Sarebbe quella il vero match cerchiato dallo staff medico del Napoli per rimettere a disposizione Vergara agli ordini di Allegri. Tutto verrà monitorato in questi giorni. Al massimo - spiega il quotidiano - se non sarà Monza, Vergara tornerà in vista del big match contro la Juventus. Insomma, buone notizie per Allegri in quanto si era parlato di un rientro di Vergara dopo la sosta.