Il Corriere dello Sport commenta le possibili scelte di formazione di Luciano Spalletti in Coppa Italia, martedì c’è Napoli-Cremonese.

“Considerando la serie ravvicinata di impegni, è prevedibile che Spalletti opterà per un turnover più intenso del solito: candidati a giocare dal primo minuto Raspadori, Simeone, Ndombele, Elmas e Olivera. Da valutare anche l'esordio in porta di Sirigu, mai schierato finora né in campionato né in Champions”