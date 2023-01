Napoli-Cremonese, ci sarà Ballardini in panchina: contratto fino al 2024 con bonus salvezza

Napoli Calcio - Ora è ufficiale: subentra Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese al posto dell’esonerato Massimiliano Alvini.Â

Napoli-Cremonese, Ballardini in panchinaÂ

Il tecnico romagnolo, specializzato in salvezze spesso anche impossibili, farà l’esordio proprio al Maradona per la gara di Coppa Italia di martedì. Per lui contratto fino al 2024 e primo allenamento anche già svolto. Guadagnerà 500 mila euro per questa stagione, più altri 500 mila come bonus in caso di salvezza per poi scattare a 1 milione il prossimo campionato.