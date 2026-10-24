"Malen-Hojlund coppia d'attacco del Napoli". Gli azzurri erano interessati a gennaio: perché l'affare sfumò

“E pensare che avrebbero potuto ritrovarsi insieme, compagni di squadra”. L’edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena di mercato su Hojlund e Malen che oggi saranno avversari allo stadio Maradona in Napoli-Roma. L’olandese era nel mirino degli azzurri lo scorso gennaio quando il club azzurro diede Lucca in prestito ed aveva capito ormai che l’avventura di Lukaku sotto al Vesuvio era al capolinea.

Retroscena Napoli Malen

Il Napoli era dunque interessato a Malen per questi motivi, ma poi non si è fatto più niente anche perché i conti non l’hanno permesso. Ricordiamo il blocco soft del mercato che ha creato non pochi fastidi al club di De Laurentiis. La Roma ha fiutato l’affare pagando 2 milioni per il prestito oneroso ed altri 25 per il riscatto. Malen oggi è il migliore realizzatore del nostro campionato, Hojlund non riesce ancora ad essere incisivo come lui in area di rigore pur avendo un grande potenziale.