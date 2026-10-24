Retroscena Gasperini: perché non ha voluto fare conferenza per Napoli-Roma, c'è una strategia

Ultime notizie calcio Napoli - Perché Gasperini non ha voluto parlare alla vigilia di Napoli-Roma? La scelta ha spiazzato in molti perché l'allenatore giallorosso ha sempre fatto conferenza finora. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela perché Gasperini abbia preso questa decisione insolita proprio in vista della gara contro la squadra allenata da Allegri.

Napoli Roma, Gasperini non parla in conferenza stampa

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport che spiega perché Gasperini ha scelto di non parlare alla vigilia di Napoli-Roma:

"La Roma fa scudo, abbassa le serrande e si chiude a riccio. Gasperini blinda Trigoria e sceglie il silenzio: per la prima volta in questa stagione niente conferenza stampa alla vigilia. Una decisione precisa, studiata per tenere la squadra lontana da ogni distrazione e concentrare tutte le energie sull’assalto al Napoli. La scorsa settimana, nonostante il doppio impegno ravvicinato tra Real Madrid e Genoa, il tecnico aveva deciso di parlare per ricompattare l’ambiente dopo il clamoroso ko contro gli spagnoli e valorizzare gli 82 minuti iniziali della prestazione giallorossa. Stavolta, invece, bocche cucite e massima concentrazione".