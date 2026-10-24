"La fiducia nei loro confronti è alta". Allegri spiazza tutti: saranno titolari oggi contro la Roma

Ultime notizie calcio Napoli - "Alzi la mano chi avrebbe immaginato una scelta così di Allegri". Il tecnico del Napoli sembra orientato a schierare una coppia difensiva inedita per la partita odierna contro la Roma. Stando alle ultime, in campo - in una difesa a quattro - dovrebbero giocare Badiashile e Rafa Marin.

Napoli Roma, Allegri ha fiducia in Badiashile e Rafa Marin

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Repubblica sulla fiducia totale di Allegri nei confronti di Badiashile e Rafa Marin:

"Alzi la mano chi avrebbe immaginato questa coppia difensiva titolare contro la Roma. Probabilmente nessuno, ma il campo ha raccontato di come entrambi abbiano guadagnato stima e considerazione con buone prove nell'ultimo periodo. Max Allegri ha pochi dubbi. Contro la Roma, toccherà a Rafa Marin e a Benoit Badiashile limitare Malen, l'attaccante più in forma dei giallorossi. La fiducia dell'allenatore nei loro confronti è alta".