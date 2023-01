Juan Jesus via a parametro zero? CorSport: le offerte non gli mancano. Nessun segnale per ora sul rinnovo con il Napoli

Calcio Napoli - Juan Jesus rinnova con il Napoli? Come si legge sul Corriere dello Sport al momento non arrivano segnali di trattative per il prolungamento del contratto per il difensore brasiliano a cui non mancano le offerte. C'è il rischio di perderlo a parametro zero tra cinque mesi o poco più.

Rinnovo Juan jesus Napoli

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: