Ultime notizie SSC Napoli - La vita ricomincia a trentacinque anni, la sera in cui Massimiliano Allegri mosse il primo passo per mutare geneticamente un fuoriclasse come Kevin De Bruyne dal quale era stato (ovviamente) conquistato senza se e pure senza ma. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Napoli-Roma è lo spartiacque in cui De Bruyne viene trasformato in playmaker di riferimento, il classico regista all’interno del 4-3-3:

"Un mediano da una parte, una mezzala dall’altra e KDB direttore d’orchestra. La rivoluzione va ad esaltare la classe di uno come De Bruyne, tentando di ridurgli un campo che poi lui allunga ed allarga con le proprie visioni, con le accelerazioni ancora feroci e la verticalità che sa conquistarsi. Allegri ne è rimasto sedotto al primo impatto e al secondo ha provato a far opera di persuasione, a raccontargli di Modric"