A cosa si riferiva lo sfogo di Allegri sulla Roma? Ecco la possibile partita incriminata per l'allenatore del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Dire che quella frase lì di Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma 3-3 a Trigoria non sia piaciuta è quasi un eufemismo. Perché la Roma non vuole che nessuno macchi la sua rincorsa della scorsa stagione, il traguardo e il ritorno in Champions League dopo ben 7 anni. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Neanche con la minima allusione o riferimento più o meno velato: "«L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro...», lo sfogo dopo il 3-3 di sabato. Quelle parole espresse a fine partita non sono affatto piaciute alla Roma. Ma poi a cosa si riferiva esattamente Allegri? Molto probabile che la partita incriminata nella testa dell’allenatore del Napoli fosse quella di Parma del 10 maggio, dove i giallorossi hanno ribaltato la sfida in pieno recupero (da 1-2 a 3-2) e grazie a un rigore decisivo di Malen, rigore che era sembrato a tutti netto"