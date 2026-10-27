Zazzaroni: "Una follia la squalifica di Allegri. Beukema? Mai visto una cosa del genere: era un altro calciatore a Bologna"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Beukema? Non ho mai visto una cosa del genere, quello ha fatto nel match del Napoli contro la Roma è assurdo. Si è buttato a terra quasi senza essere toccato. A Bologna era un altro calciatore, ha disputato dei campionati fantastici, straordinari. Quello di Napoli è lontanissimo da quel livello.

Allegri squalificato per due giornate? Follia assoluta. Pensava ci fosse un fallo su Beukema, ha avuto una reazione "alla Allegri", ma non ha detto nulla, non ha insultato nessuno. Ha solo avuto uno sfogo istintivo, credeva ormai di avere battuto la Roma. Penso sia logico che si arrabbi, i tre punti avrebbero potuto cambiare la stagione".