Giovane: "Sono a disposizione per aiutare la squadra, ora pensiamo alla Roma! Discontinuità durante le partite? Non penso che sia una questione tattica o psicologica"

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il 4-3 contro il Bodø/Glimt, a Radio Kiss Kiss Napoli l’attaccante azzurro Giovane sottolinea l’importanza della vittoria in Champions League, ribadisce la propria disponibilità verso la squadra e guarda alla sfida contro la Roma.

«Vincere una partita così è importantissima. Siamo troppo felici. Sono a disposizione per aiutare la squadra. È la mia seconda partita in Champions. Oggi gioco con calciatori che non ho mai pensato in vita. Per me quello che importa è aiutare la squadra. Sono un ragazzo che vuole imparare e vuole aiutare tutti»

«Roma? Adesso andiamo a pensare al sabato. Perché adesso quello che importa è sabato»

«Sapevamo che era una partita difficile qui, contro il Bodø. È una squadra che ha qualità tecnica. È una partita di Champions, ovviamente dovevamo dare tutto quello che vogliamo. Questa vittoria ci aiuta a prendere fiducia e a seguire i nostri obiettivi».

«Discontinuità durante le partite? Non penso che sia una questione tattica o psicologica. Penso che il calcio è così. Noi abbiamo vinto due partite di fila e adesso ha cambiato tutto. Può essere che sabato vinciamo l’altra partita. Il calcio è così, non c’è tempo di lamentarsi. L’importante è che noi siamo usciti con tre punti e che ci siamo aiutati tutti»