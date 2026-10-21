L'UEFA premia Politano: il suo gol è tra i quattro più belli della serata di Champions
In lizza Politano, Greenwood, Cherki e Douè
Gol da urlo per Matteo Politano contro il Bodo/Glimt: la UEFA premia l'esterno azzurro inserendo la sua prodezza tra i quattro migliori gol della serata di Champions League. Il capolavoro balistico firmato dopo appena 54 secondi dal fischio d'inizio - rete che ha sbloccato il pirotecnico 4-3 del "Maradona" - ha catturato i riflettori di tutta Europa.
Un riconoscimento prestigioso celebrato anche sui canali ufficiali social della UEFA, che premia la splendida esecuzione al volo dell'esterno azzurro.
Ultime notizie. Insieme al capolavoro di Politano, la selezione dei migliori quattro gol della serata europea comprende anche le prodezze di Mason Greenwood (Fenerbahce-Slavia Praga), Désiré Doué (PSG-Barcellona) e Rayan Cherki (Manchester City-AEK Atene). Un prestigioso attestato che impreziosisce ulteriormente una notte europea da incorniciare per la squadra di Massimiliano Allegri.