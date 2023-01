Gazzetta - La Juventus è ancora interessata a Giuntoli, anche e non solo grazie al colpo Kvaratskhelia

Nella primavera 2021 in casa Juventus vengono gettate le basi per il passaggio del testimone tra Paratici e Cherubini. Cambiano uomini, priorità e strategie. Compresa quella su Kvaratskhelia, come racconta la Gazzetta dello Sport, che finirà al Napoli acquistato da Cristiano Giuntoli.

La Juventus resta interessata a Giuntoli

"Nella primavera 2022 il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli è il più lesto ad annusare il grande colpo e si assicura il talento dell’est per 10 milioni. Anche (e non solo per questo) l’uomo mercato del miracolo Carpi (prima) e dell’escalation del Napoli (attuale) è tenuto in forte considerazione alla Continassa in vista del rafforzamento estivo dell’area sportiva. L’eventuale sbarco del dirigente azzurro non escluderebbe a priori la permanenza di Cherubini"

