Gazzetta - Il Napoli vuole Koopmeiners: l'Atalanta l'ha dichiarato incedibile

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli e l'interesse per il centrocampista Koopmeiners dell'Atalanta:

"Mancherebbe per la verità almeno un’alternativa a centrocampo dopo la partenza di Ndombele. Il Napoli vorrebbe andare all in su Koopmeiners, che l’Atalanta ritiene incedibile. Si vedrà da domani, intanto il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato col post di rito il rinnovo di capitan Di Lorenzo fino al 2028 e sta lavorando per prolungare Mario Rui".