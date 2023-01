Gazzetta - Difficile immaginare che questo Milan scombinato recuperi 9 punti al Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul pareggio del Milan contro il Lecce per 2-2:

"Un altro 2-2 e non c’è niente di cui esultare. Anzi, il pareggio di Lecce ha i contorni della sconfitta. Il Milan chiude male una settimana terribile. Sette giorni fa la vittoria dilapidata contro la Roma, da 2-0 a 2-2 nei minuti finali. Mercoledì l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino. Ieri a Lecce un altro pareggio che ha tutta l’aria di una pietra tombale sulla corsa scudetto. Difficile immaginare che questo Milan scombinato, per quanto secondo in solitaria, possa recuperare 9 punti al Napoli capolista. All’inizio del 2023 la squadra di Stefano Pioli è fuori dalla coppa nazionale e nel tempo breve di due giornate di campionato ha visto il Napoli scappare via"