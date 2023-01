CorSport - Spalletti incredulo e disperato a fine gara: il Napoli 2 è un'altra cosa

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese che non più tardi di due giorni fa aveva esonerato Alvini per dare la panchina a Ballardini.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul Napoli eliminato dalla Coppa Italia:

"Finisce ai rigori con la Cremonese che fa festa (7-6), dopo un 2-2 pieno di cose insolite e Spalletti incredulo e disperato. La Coppa Italia non c’è più. Sarà dipeso dalle magliette biancorosse con bacio stampato come se si fosse dentro un whatsapp, oppure no, forse bastava leggere quel “messaggio” inviato da Spalletti al proprio macrocosmo cambiandone dieci (10) dopo il 5-1 alla Juventus: e ora, a voi.

Il Napoli-2 è un’altra cosa, con la Roma giocherà la Cremonese, e a Spalletti va di traverso Ballardini, debuttante sulla panchina, ma pure un’idea di calcio ormai dimenticata: via il tridente e con Ndombele e Gaetano (ma anche gli altri), avanti di 4-2-3-1 soffocato, mandato giù ruminando, soffrendo, sbagliando, sprecando e ripensando che così tanti cambi alla fine ti modificano la natura, te la alterano, ti sottraggono qualcosa e forse parecchio, quasi tutto".