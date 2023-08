Cajuste-Napoli, le cifre del contratto quinquennale: Garcia lo aveva telefonato già nei giorni scorsi

Calciomercato Napoli - Cajuste è l'ultimo acquisto del Napoli. Rudi Garcia si è garantito un calciatore in grado sia di giocare davanti alla difesa che anche da vice Anguissa. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'allenatore francese aveva già avuto modo di parlare con il calciatore qualche giorno fa.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Cajuste:

"Poi s’è infilato dentro Villa Stuart dove è rimasto 3 ore per effettuare i controlli, prima di legarsi ai campioni d’Italia con un quinquennale da 1,2 milioni a stagione più bonus che però ieri sera non risultava ancora firmato. Dettagli da limare, secondo i rumors; aspetti che stamattina verranno nuovamente affrontati per essere risolti.

Il ragazzo, comunque, all’ora di cena ha raggiunto Rivisondoli, ha stretto la mano al presidente De Laurentiis, ha conosciuto i nuovi compagni e ha incontrato Rudi Garcia, che con una chiamata nei giorni scorsi lo aveva fatto già sentire al centro del suo progetto tecnico".