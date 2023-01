C'è una parola che non piace a Spalletti, Gazzetta svela qual è (e non è scudetto)

Per Spalletti la partita di domani sera contro la Cremonese che avrà al debutto Davide Ballardini come allenatore, non è uno “sfogatoio”, o un modo indiscriminato di fare turnover. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

C'è una parola che non piace a Spalletti

"Una parola, quest’ultima, che non piace al tecnico di Certaldo. Per lui è importante invece far salire il livello complessivo di competitività della squadra, elevando il minutaggio di chi ha giocato meno, ma puntando soprattutto a mantenere una idea di gioco che deve essere leader in campo, al di là degli uomini. Tutti devono sentirsi coinvolti nel progetto"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli