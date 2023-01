Black out titolari Napoli in Coppa Italia, Gazzetta si interroga: calo di tensione o eccesso di autostima?

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si interroga su quali potrebbero essere state le cause del totale blackout del Napoli contro la Cremonese in Coppa Italia. Per il quotidiano c'è da chiedersi come mai i cosiddetti titolari hanno steccato da subentranti a gara in corso:

"Una notte storta può capitare, per carità. E non è certo tempo di drammi, visto il cammino straordinario di questi mesi. Però il Napoli fuori dalla Coppa Italia agli ottavi, per mano dell’ultima in classifica, fa un certo effetto. E lo fa ancora di più evidenziare come siano stati gli ingressi dei titolari a rendere paradossalmente più fragile la resistenza azzurra. Calo di tensione? Eccesso di autostima? Luciano Spalletti sta già lavorando per capire le cause del blackout, ma non solo".