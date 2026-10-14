"Kevin, Kevin". Tensione Allegri-De Bruyne in Villarreal-Napoli, la ricostruzione di Gazzetta: KDB ignora le indicazioni, Max su tutte le furie

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri ha minimizzato ieri sera: solamente un'incomprensione quella tra lui e Kevin De Bruyne durante la partita Villarreal-Napoli 3-1. La realtà è che tra i due c'è stata una tensione altissima ieri in Spagna.

Nel corso della partita, infatti, il tecnico della SSC Napoli ha provato a dettare indicazioni alla superstar belga che, però, l'ha completamente ingorato: nemmeno uno sguardo volto verso il tecnico. Gazzetta.it ha ricostruito la situazione, chiarendo il rapporto tra l'allenatore ed il centrocampista ex Manchester City:

"Max ha passato gran parte del primo tempo a urlare "Kevin, Kevin", per richiamare l’attenzione del suo giocatore più talentuoso. Voleva altro da lui, voleva riabbassarlo in regia per trovare nuove strade per assaltare e liberare McTominay più vicino alla porta. E invece Kevin non ha risposto, non si è nemmeno girato per incrociare lo sguardo del suo tecnico. E in campo ha continuato a sbracciare, a lamentarsi, indicando la porta avversaria come obiettivo. Voleva restare alto, più vicino alla trequarti, dove evidentemente pensava di poter incidere di più. Ma certe decisioni spettano al tecnico, non ai giocatori. E questo ha mandato Max su tutte le furie".