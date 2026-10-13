La UEFA premia Mouriño: "Ha segnato un gol fantastico, è raro che un terzino destro realizzi una rete del genere"

Il difensore del Villarreal Santiago Mouriño è stato nominato migliore in campo di Villarreal-Napoli 3-1. Il gruppo di osservatori tecnici della UEFA ha dichiarato: "È stato bravo in fase difensiva e offensiva e ha segnato un gol fantastico, avanzando dalle retrovie; è raro che un terzino destro realizzi una rete del genere".