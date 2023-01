Sarri sul Napoli: "Irraggiungibile se continua così, ma nel calcio ho visto di tutto"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, soffermandosi anche su quanto si è visto in campo al Maradona durante Napoli-Juve. L’ex tecnico del Napoli ha così risposto: “Penso a mettere in ordine la mia situazione. Il Napoli ha questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo difficilmente raggiungibile, ma nel calcio ho visto di tutto. Spalletti ha detto che a Napoli si ricordano di me? Se arriva all’obiettivo si ricorderanno più di lui in futuro”.