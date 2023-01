Napoli, striscione dedicato ai tifosi georgiani: "Thank you Georgia!"

"Thank you very much Georgia!", che letteralmente significa "Grazie mille Georgia!". Recita così lo striscione apparso oggi sul Lungomare di Napoli: alcuni tifosi napoletani hanno voluto ringraziare ed omaggiare la tifoseria georgiana che ad ogni partita affolla lo stadio Maradona, esponendo uno striscione sotto l'albergo che ha ospitato i tifosi georgiani nei giorni scorsi.

Striscione

Erano tantissimi i tifosi provenienti dalla Georgia, anche in occasione di Napoli-Juventus 5-1, e ormai è nata una vera e propria amicizia tra la tifoseria napoletana e il popolo georgiano, ovviamente nel segno di Khvicha Kvaratskhelia.

Guarda la foto dello striscione in allegato.