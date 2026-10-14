Sabatini: "Il regalo di Politano ha cambiato tutto, situazione preoccupante per Napoli e Inter"

Sandro Sabatini commenta sul proprio canale YouTube la partita del Napoli persa contro il Villarreal:

"Da una parte Tresoldi e dall’altra tre gol di rimonta del Villarreal contro il Napoli. Il Brugge passa 4-3 a San Siro con l’Inter e il Villarreal fa 3-1 con il Napoli. Non poteva esserci martedì peggiore in Champions delle italiane. Non so chi sta peggio, restano entrambe a quota 0 punti in classifica. La situazione non è rosea, ora mancano 6 partite. Sensazioni preoccupanti, fragilità preoccupanti dell’Inter in difesa. Il Napoli aveva la partita spianata per un risultato positivo quando Politano ha regalato l’1-1".