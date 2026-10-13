Villarreal, Mourino: "Gioia immensa per noi, c'era un po' di nervosismo. Il gol del Napoli ci ha dato la scossa"

Ultime notizie calcio Napoli - Tra i grandi mattatori di questo Villarreal-Napoli c'è sicuramente Santiago Mourino, autore di un eurogol valso il 2-1 per i padroni di casa prima della ciliegina sulla torta messa nel finale da Oluwaseyi. In tal senso, il difensore del Villarreal ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli dopo aver ricevuto il premio di MVP di questa importante partita di Champions League.

Ecco le sue parole:

"Ne abbiamo parlato prima della partita; tutto si sarebbe deciso nei dettagli. È una gioia immensa e una grande motivazione per il gruppo. Quello che ci stava succedendo in Champions League era che non riuscivamo a vincere... un po' di nervosismo. Gol del Napoli? Ci hanno dato la scossa e la squadra ha saputo come reagire. Era estremamente importante cercare di chiuderla e ci siamo riusciti. Vediamo se possiamo continuare su questa strada. MVP? Sono felice di dare il mio contributo, è una gioia immensa".