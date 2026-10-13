Politano a Sky: "Chiedo scusa ai tifosi per l'errore, ci metto la faccia! Dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra"

Champions League - Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita Villarreal-Napoli 3-1 di UEFA Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Mi dispiace per l’errore, ci metto la faccia. So che ho messo in salita una gara iniziata bene e di questo sono dispiaciuto. Ho chiesto scusa ai compagni e chiedo scusa ai tifosi. Sono errori che possono capitare, dispiace non averla ribaltata. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti che non siamo riusciti a sfruttare, nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo e ci siamo allungati. Quando ti allunghi in Champions diventa difficilissimo. L’errore fa parte del gioco, lo so. Nel primo tempo abbiamo fatto bene a parte i due gol subiti. Abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo non abbiamo riaggredito in avanti e abbiamo sbagliato parecchie scelte. Loro sono piu squadra di noi. Quello che ci manca è ritrovare lo spirito di squadra, lo spirito di difendere insieme e di non pensare solo ad attaccare. Da questi periodo dove le cose non vanno benissimo bisogna ricompattarsi e cercare di fare squadra il più possibile".