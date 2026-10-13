Rafa Marin: "Ci è mancata la fame di vittoria, dobbiamo lavorare duro. Siamo il Napoli, dovevamo vincere!" | VIDEO CN24

Champions League - Rafa Marin, difensore della SSC Napoli, allenatore è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 in mixed zone nel post-partita Villarreal-Napoli 3-1 di UEFA Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Noi non abbiamo ottenuto il risultato, loro hanno meritato i tre punti, noi dobbiamo lavorare ancora. Zero punti? La Champions è appena iniziata, noi dobbiamo lavorare stando tutti insieme, a testa alta, aspettando la prossima partita. Cosa ha detto Allegri? Resta nello spogliatoio, è una cosa nostra. Ribadisco che dobbiamo lavorare.

Cosa non ha funzionato? Stavamo bene in campo, un errore tecnico può succedere, il calcio è così. Nel secondo tempo poi ci siamo allentati, dobbiamo lavorare, questo non può succedere. Siamo il Napoli, dovevamo portare i tre punti a casa. Dobbiamo lasciare questa gara qui, abbiamo perso, ma tra due giorni e mezzo c’è il Venezia.

L’errore tecnico può succedere, ma dobbiamo lavorare ed essere più forti nei contrasti. Non so cosa sia mancato, è mancata per tutti la fame di vittoria. Abbiamo perso, va bene, ma dobbiamo pensare alla prossima partita, prendere la vittoria fatta col Frosinone e andare avanti in Serie A. Ho tanti amici qui, è stata casa mia. Sono stato felice di ritornare qui".