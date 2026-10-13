Villarreal, Inigo Perez in conferenza stampa post-partita | DIRETTA VIDEO

UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa post-partita di Villarreal-Napoli dell'allenatore dei padroni di casa, Inigo Perez.

Villarreal-Napoli: la conferenza stampa di Inigo Perez

L'allenatore del Villarreal Inigo Perez parla in conferenza stampa nel post partita di Villarreal-Napoli, gara valida per il secondo turno di UEFA Champions League. Il tecnico degli spagnoli parlerà in diretta video e testuale, gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 di CalcioNapoli24 TV del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.