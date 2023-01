In Germania incantati: "5-1, Napoli mille colori! E Osimhen è una forza della natura"

Ultimisisme Calcio Napoli - Uragano Napoli e furia Osimhen. Ne parlano tutti ormai, in Italia, in Europa e anche oltreoceano. Dopo il commento del New York Times, arriva anche quello del quotidiano La Sueddeutsche dalla Germania: “5-1 Napoli, mille colori, come nella canzone di Pino Daniele”, esordisce il giornale estasiato dalla gara contro i bianconeri. E poi: “Osimhen forza della natura, a differenza di tanti 9 non ha paura dello spazio e se vede una prateria se la prende. Dovreste vedere poi come si strappa la maschera dal viso ride quando segna”.