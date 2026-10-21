Emozioni e gol al Maradona: i messaggi di Politano, De Bruyne, Giovane e Rafa Marin a fine partita

Una notte di calcio totale, ricca di emozioni, colpi di scena e gol, regala al Napoli la prima e fondamentale vittoria in questa edizione della UEFA Champions League. Allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Massimiliano Allegri supera 4-3 un ostico e mai domo Bodo/Glimt al termine di novanta minuti pirotecnici.

I commenti dei calciatori

La squadra tira un sospiro di sollievo dopo i risultati negativi delle ultime gare e nel post-partita i calciatori si lasciano andare ai commenti su Instagram.

Matteo Politano, che ha dedicato il gol al figlio che sta per nascere, scrive: "Il calcio ti toglie, il calcio ti da. Era quello che volevamo. Una reazione, subito. E un pensiero speciale! Forza Napoli".

Il brasiliano Giovane, autore del 4-3 poi convalidato come autorete, commenta. "Viviamo momenti straordinari! Complimenti a tutti per l’impegno e la dedizione dimostrati oggi! L’onore e la gloria vanno a Dio!".

Esulta anche Rafa Marin, che su Instagram scrive: "Vincere, vincere e vincere, e tornare a vincere... questo è il calcio. Risultato importante in Champions League. Forza Napoli sempre!!".

Infine Kevin De Bruyne: "Tre punti molto necessari!"