Quante gare salterà Alisson? Arriva una pessima notizia per Allegri: la previsione

Ultime notizie calcio Napoli - Nella giornata di ieri il Napoli ha comunicato la diagnosi dell'infortunio al calciatore Alisson Santos: "Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo". Ma quante gare dovrà saltare il brasiliano? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Infortunio Alisson Santos, quante gare salterà

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che scrive il numero di gare che salterà per infortunio Alisson Santos:

"Lo stesso accusato contro l'Arsenal il 9 settembre e che lo aveva tenuto fuori proprio fino alla trasferta del Penzo. Molto sfortunato, Alisson. E una grana ulteriore per l'attacco della squadra, sempre vittima di problemi realizzativi e già priva di Neres e Vergara. Stando ai tempi stimati, Ali dovrebbe saltare almeno otto-nove partite, comprese le trasferte con la Juve e quelle con il Porto e il City in Champions".