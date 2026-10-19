Diritti Tv Serie A, offerta da 320 milioni di euro per il 10% della nuova media company

Svolta fondamentale sul fronte dei diritti audiovisivi esteri per la Serie A. Come riportato da Calcio e Finanza, la Lega Calcio è al lavoro per stringere un accordo strategico con investitori internazionali ed è attualmente impegnata su due tavoli distinti: da un lato le interlocuzioni con la cordata composta da Nextalia e Carlyle, dall'altro quelle con il fondo Avenue Capital.

Proprio quest'ultimo, secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters, si troverebbe al momento in una posizione di vantaggio nella trattativa. Avenue Capital avrebbe infatti formulato un'offerta preliminare da 320 milioni di euro per acquisire una quota pari al 10% della nuova media company che la Serie A intende istituire per guidare e valorizzare la commercializzazione del prodotto italiano nei mercati esteri.

Qualora i dettagli finanziari dell'operazione venissero confermati, la valutazione complessiva della nuova società creata dalla Lega Serie A toccherebbe la cifra di ben 3,2 miliardi di euro, segnando un passaggio cruciale per lo sviluppo e l'espansione economica del massimo campionato italiano a livello globale.