Dove vedere Germania-Serbia: solo SKY o anche TV8? C'è Milinkovic-Savic

Dove vedere Germania-Serbia: la UEFA Nations League entra nel vivo con la terza giornata della competizione e tra le sfide più interessanti c'è questo match che mette di fronte due nazionali alla ricerca di punti importanti dopo un avvio negativo.

Il girone vede infatti la Grecia al comando con 6 punti, seguita dall'Olanda a quota 4. Più indietro la Germania, ferma a 1 punto, con la Serbia occupa l'ultima posizione con 0 punti. Nell'ultimo turno la Germania ha perso 1-0 contro la Grecia, mentre la Serbia è stata sconfitta 2-1 dall'Olanda.

La classifica prima di Germania-Serbia è quindi la seguente:

Grecia: 6 punti

6 punti Olanda: 4 punti

4 punti Germania: 1 punto

1 punto Serbia: 0 punti

In campo anche l'azzurro Vanja Milinkovic-Savic, osservato speciale per i tifosi azzurro.

Dove vedere Germania-Serbia in tv e streaming?

Dove vedere Germania-Serbia in tv e streaming? La partita della Nations League sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, quindi gli appassionati potrannoseguire il confronto tra le due nazionali attraverso il canale dedicato di SkySport o con NOW e non con altri abbonamenti e non sarà in chiaro su TV8. Motivo per cui, in streaming, le soluzioni sono solo SkyGo e appunto NOW.

Su TV8 andranno in scena Spagna-Repubblica Ceca il 3 ottobre e Portogallo-Norvegia il 4 ottobre.