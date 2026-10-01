Ecco perchè McTominay può rappresentare una risorsa preziosa per Allegri, c'entra un cambio modulo

Ultime notizie SSC Napoli - Scott McTominay sta tornando e, in un momento delicato della stagione, la sua presenza può rappresentare una risorsa preziosa per Massimiliano Allegri, a scriverlo è Il Roma.

Allegri non vede l'ora di ritrovare a pieno titolo McTominay per poterlo schierare titolare in un eventuale cambio modulo. Lo scozzese lavora a parte ma può farcela col Frosinone. Un giocatore capace di coprire campo e, allo stesso tempo, di trasformarsi in una minaccia quando arriva negli ultimi metri.

"Il tempo per provare a recuperarlo in vista della sfida con il Frosinone c'è. McTominay lavora per ritrovare la migliore condizione e ha una gran voglia di riprendersi il Napoli. Di tornare protagonista, di dare una mano ai compagni e di far felici quei tifosi che hanno imparato ad apprezzarne personalità, forza e capacità di incidere.

La sua assenza si è fatta sentire. Anche perché il Napoli sta attraversando un momento nel quale la fase realizzativa non sta offrendo le risposte attese. E proprio in questo senso McTominay può diventare determinante. Lo scozzese ha tempi di inserimento importanti, sa attaccare l'area e ha dimostrato di avere confidenza con il gol.

Una caratteristica che può diventare fondamentale soprattutto quando le partite si complicano e servono uomini capaci di arrivare dalle retrovie. Anche per questo il possibile cambio di modulo al quale sta pensando Allegri potrebbe restituirgli un ruolo centrale.

In un eventuale 3-5-2, la forza fisica e la capacità di inserimento di McTominay potrebbero essere un'arma preziosa in mezzo al campo. La sua presenza garantirebbe quantità, ma anche la possibilità di aggiungere peso offensivo alla manovra"