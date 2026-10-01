Mondiale U15, i pre-convocati dell'Italia: ci sono tre talenti della SSC Napoli

Ultime notizie Napoli - Ad ottobre sarà tempo di U-15 World Cup & Festival. La FIFA è pronta a dare il via alla nuova competizione, un vero e proprio Mondiale U15 che vedrà impegnata anche l'Italia del CT Enrico Battisti.

Mondiale U15, i pre-convocati dell'Italia: ci sono tre calciatori del Napoli

Il commissario tecnico della Nazionale italiana U15 ha diramato oggi la lista dei pre-convocati: ci sono il difensore della SSC Napoli Paolo Chirico, il centrocampista Mario Tambaro e l'attaccante Gennaro Caiazza. Dalla lista dei 33 convocati, tutti nati nel 2012, uscirà l'elenco di calciatori che scenderà in campo al Mondiale Under 15. I pre-convocati sono i seguenti: