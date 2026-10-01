Mondiale U15, i pre-convocati dell'Italia: ci sono tre talenti della SSC Napoli
Calcio giovanile 14:30
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Mondiale U15, i pre-convocati: ci sono tre giocatori della SSCNapoli
Ultime notizie Napoli - Ad ottobre sarà tempo di U-15 World Cup & Festival. La FIFA è pronta a dare il via alla nuova competizione, un vero e proprio Mondiale U15 che vedrà impegnata anche l'Italia del CT Enrico Battisti.
Mondiale U15, i pre-convocati dell'Italia: ci sono tre calciatori del Napoli
Il commissario tecnico della Nazionale italiana U15 ha diramato oggi la lista dei pre-convocati: ci sono il difensore della SSC Napoli Paolo Chirico, il centrocampista Mario Tambaro e l'attaccante Gennaro Caiazza. Dalla lista dei 33 convocati, tutti nati nel 2012, uscirà l'elenco di calciatori che scenderà in campo al Mondiale Under 15. I pre-convocati sono i seguenti:
- Portieri: Leonardo Brigante (Torino), Gian Piero Maria Galliera (Inter), Andrea Sagripanti (Empoli);
- Difensori: Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Leonardo Cordero (Torino), Alfredo Criscito (Genoa), Cristian D’Eletto (Roma), Nicholas Morigi (Bologna), Ciro Nocerino (Roma), Alessio Piu (Fiorentina), Eric Vian (Juventus);
- Centrocampisti: Bryan Gianni Aramini (Juventus), Pietro Carrara (Atalanta), Giacomo Fiore (Torino), Malick Koité (Atalanta), Maicol Lugaro (Inter), Thomas Musella (Parma), Vittorio Pistonina (Torino), Mario Tambaro (Napoli), Simone Turrini (Roma);
- Attaccanti: Matteo Andreji? (Fiorentina), Marco Bellarosa (Parma), Gabriele Bove (Roma), Gennaro Caiazza (Napoli), Omar Canu (Fiorentina), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Manuel Pasini (Atalanta), Rayan Reguig (Roma).
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