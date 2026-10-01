Rinnovo McTominay, CorSport: l'entourage aveva chiesto una cifra fuori budget Napoli! Il club vuole blindarlo ma...

Calciomercato SSC Napoli - Le trattative in casa Napoli con gli agenti del centrocampista scozzese Scott McTominay erano partite da mesi. La volontà è comune, proseguire insieme, ma bisogna trovare l’accordo come scrive il Corriere dello Sport.

L’entouradel centrocampista scozzese Scott McTominayge di Scott McTominay aveva chiesto un rinnovo con aumento di altri due anni "fino al 2030 a 8-9 milioni di euro a stagione, cifra fuori budget per il club. Il giocatore a inizio mese è stato operato dopo l’aritmia cardiaca benigna e ora aspetta di ottenere l’idoneità sportiva per tornare in campo dopo la sosta. E per il rinnovo le parti si riaggiorneranno. Non è cambiata la volontà comune: il giocatore a Napoli sta bene e il club vorrebbe blindarlo, ma a determinate condizioni".