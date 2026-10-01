Anguissa-Napoli, non è detta l’ultima parola sul rinnovo! Si continua a dialogare

Calciomercato SSC Napoli - Il centrocampista del Napoli André Frank Zambo Anguissa lavora per tornare quanto prima, mentre fuori dal campo si gioca - da tempo - un’altra partita, quella del rinnovo di contratto. Ne parla il Corriere dello Sport.

Frank era in scadenza a giugno di quest’anno prima che il Napoli esercitasse opzione di rinnovo per un’altra stagione: "in estate il suo agente, Maxime Nana, aveva raggiunto il club in ritiro assieme al manager italiano Giovanni Branchini, procuratore anche di Allegri. Ma l’intesa non fu raggiunta. Le parti sono rimaste in contatto in questi giorni, lo aveva confermato anche Manna nel giorno di Fiorentina-Napoli, 20 settembre. Non è detta l’ultima parola, si continua a dialogare. Ma il tempo scorre".