Rinnovo Anguissa-Napoli: spunta una novità che può cambiare tutto

Ultimissime calciomercato Napoli sul futuro di Zambo Anguissa. Il centrocampista che è in scadenza di contratto il prossimo giugno 2027 è alle prese con un rinnovo che non sembra decollare con la SSC Napoli e occhio a quello che può accadere proprio nei prossimi mesi.

Calciomercato: Anguissa-Napoli, il rinnovo non decolla

Da mesi il Napoli e alle prese con una trattativa di rinnovo perAnguissa. Mentre il calciatore è infortunato e lavora fuori dal campo per recuperare al meglio, che il suo agente Maxime Nana, con il direttore sportivo Giovanni Manna sono in contatto per capire se ci sono i presupposti per prolungare il suo contratto con il Napoli.

Al momento però non arrivano notizie confortanti visto che proprio nelle ultime ore si è parlato addirittura di un possibile addio a gennaio di Anguissa con Manna che pensa di trovare un acquirente per vendere il calciatore e fare cassa, piuttosto che perderlo pochi mesi dopo a zero come già capitato con Zielinski e altri.

Anguissa

Inter e Juve su Anguissa

Lo stesso Anguissa sarebbe finito nel mirino di Inter e Juve come acquisto a zero in vista del 2027 e il Napoli vuole evitare questa situazione. In estate ci aveva provato l'Atalanta, ma il calciatore ha rifiutato la corte di Sarri.

Ora è da capire però se Anguissa abbia realmente voglia di restare a Napoli rinnovando il suo contratto o andare via, tra gennaio e la prossima estate. Il calciatore chiede 6 milioni di euro a stagione di stipendio, cifre lontano dal Napoli che non va oltre i 4,5 milioni.

Anguissa

Rinnovo Anguissa: c'è solo una possibilità

In questo momento è lontano il rinnovo di Anguissa col Napoli ma c'è una novità che potrebbe cambiare tutto. Un passo del Napoli verso il giocatore e dello stesso Anguissa verso il club potrebbero portare ad un accordo a sorpresa. Non ci sentiamo di escludere ancora nulla in questa vicenda che lascia ogni porta aperta a tre mesi dalla prossima finestra di calciomercato.