Danimarca-Portogallo in Tv gratis: Hojlund contro Goncalo Ramos e Leao

Dove vedere Danimarca-Portogallo in Tv gratis? C'è la possibilità di vedere una super partita in chiaro in Tv in Italia con Danimarca-Portogallo che vede la sfida tra Hojlund del Napoli, mentre dall'altra parta l'attaccante del Milan Goncalo Ramos e l'ex rossonero Rafael Leao che prende il posto di Cristiano Ronaldo.

Danimarca-Portogallo, dove vederla: canale Tv

Dove vedere Danimarca-Portogallo in tv? La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Uno per gli abbonati alla piattaforma Sky, Ma non solo. Perché c'è una grande notizia per chi è sprovvisto dell'abbonamento: Danimarca-Portogallo in tv gratis sarà trasmessa su Canale 20. Oltre a SkyGo e NOW, la gara sarà visibile anche tramite Mediaset Infinity per lo streaming.

Danimarca Portogallo in Tv

Formazioni Danimarca-Portogallo: le scelte

DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Daghimm, Damsgaard, Daramy; Hojlund. A disp. F. Jorgensen, Jungdal, Bidstrup, Frohold, Gaaei, Hogh, Hogsberg, Isaksen, T. Jorgensen, Nartey, Nelsson, Skov Olsen. All. Brian Riemer.

(4-2-3-1): Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Daghimm, Damsgaard, Daramy; Hojlund. A disp. F. Jorgensen, Jungdal, Bidstrup, Frohold, Gaaei, Hogh, Hogsberg, Isaksen, T. Jorgensen, Nartey, Nelsson, Skov Olsen. All. Brian Riemer. PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Vitinha; Neto, Ramos, Leao. A disp. Soares, Araujo, Dalot, Inacio, Palhinha, Bernardo Silva, Fabio Silva, Nuno Tavares, Trincao. All. Jorge Jesus.

Dove vedere Danimarca-Portogallo in Tv

Dove vedere Danimarca-Portogallo in Tv e streaming: grande sfida in chiaro in programma stasera alle 20.45 per un girone bollente che comprende anche Norvegia e Galles. Il Portogallo guida attualmente la classifica con 6 punti, mentre alle sue spalle ci sono Norvegia e Danimarca, entrambe a quota 3. Chiude il raggruppamento il Galles, ancora fermo a 0 punti. La situazione nel girone prima della sfida è dunque la seguente: